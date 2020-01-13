«Локомотив» объявил о продлении контракта с Коломейцевым - Советский спорт
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13 января 2020 21:23ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Коломейцевым

Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Российский полузащитник Александр Коломейцев продолжит выступления за «Локомотив». Сегодня, 13 января хавбек продлил контракт с клубом до лета 2020 года. О других деталях сделки не уточняется.

Напомним, 30-летний футболист перебрался в команду Юрия Семина летом 2015 года из «Амкара» на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 15 матчей и забил 1 гол.

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Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

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