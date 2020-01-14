Арташес Арутюнянц: Никто не покинет «Ростов», если мы этого не хотим Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о целях команды и возможных зимних трансферах.

- Команда - это не группа отдельных игроков. Я считаю, что главное это сбалансированный состав. Клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно. Никто не покинет «Ростов», если мы этого не хотим. Что касается футболистов, о которых говорят, то никто не уйдет.

Ко многим есть интерес, мы получаем запросы из Германии, Италии, Англии, есть интерес и от российских клубов. Но сегодня у нас другие задачи – продление контрактов с нашими игроками. Знаем, что если мы собираемся играть в следующем сезоне в еврокубках, то нам нужна глубина состава. Посмотрим, сможем ли мы усилить команду, - передает слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

Напомним, что после 19 туров чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.