Арташес Арутюнянц: Карпин – главный тренер «Ростова» надолго - Советский спорт
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14 января 2020 12:32Футбол

Арташес Арутюнянц: Карпин – главный тренер «Ростова» надолго

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о продлении контракта с Валерием Карпиным, соглашение с которым истекает этим летом.

- Валерий Карпин – главный тренер «Ростова» надолго. Об остальном мы объявим позже, - передает слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

Ранее Арутюнянц рассказал о планах «Ростова» и возможных зимних трансферах команды.

Напомним, что после 19 туров чемпионата России «Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал 34 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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