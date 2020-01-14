Арташес Арутюнянц: Карпин – главный тренер «Ростова» надолго Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о продлении контракта с Валерием Карпиным, соглашение с которым истекает этим летом.

Загрузка... - Валерий Карпин – главный тренер «Ростова» надолго. Об остальном мы объявим позже, - передает слова Арутюнянца пресс-служба клуба. Ранее Арутюнянц рассказал о планах «Ростова» и возможных зимних трансферах команды. Напомним, что после 19 туров чемпионата России «Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал 34 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.