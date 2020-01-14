РФС утвердил план подготовки сборной России к Евро-2020 Накануне чемпионата Европы команда Черчесова сыграет с Польшей и Сербией.

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с планом подготовки к Чемпионату Европы 2020 года, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

После завершения сезона в РПЛ сборная России 21 мая соберется на своей базе в Новогорске. Проведя несколько тренировок, команда Черчесова 23 мая отправится на сбор в австрийский Нойшифт, где пробудет до 31-го числа.

2 июня сборная России проведет товарищеский матч против команды Польши, а затем вернется в Новогорск. 6 июня в Москве состоится контрольная игра против сборной Сербии, после чего россияне продолжат тренироваться в Новогорске до 11 июня. На этот день запланирован выезд в Санкт-Петербург на стартовый матч Евро-2020 против Бельгии (13 июня). Между матчами с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). А вот к игре с Данией команда Черчесова уже будут готовиться в Новогорске (18-20 июня).

Ближайшие товарищеские матчи сборная России проведет в марте. 28 марта в пригороде Стокгольма Сольне состоится матч Швеция – Россия, а 31-го числа россияне в Кишиневе сыграют с командой Молдавии.