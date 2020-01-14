Новый тренер «Барселоны» Сетьен: Моя цель – выиграть все, что можно выиграть Чемпион Испании представил нового тренера.

Сегодня футбольный клуб «Барселона» официально представил нового главного тренера Кике Сетьена. На «Камп Ноу» состоялась пресс-конференция с участием 61-летнего испанского специалиста, президента клуба Жозепа Бартомеу и технического секретаря Эрика Абидаля.

«Даже в самых смелых своих мечтах я не мог представить, что окажусь здесь, – цитирует Сетьена официальный сайт «Барселоны». – Это особенный день, и я хочу поблагодарить тех, кто выбрал меня. Я постараюсь передать футболистам свой энтузиазм и желание побеждать.

Моя цель – выиграть все, что можно выиграть. Вдобавок нужно играть хорошо. Верю в то, что без хорошей игры нельзя добиваться побед. Важно сочетать эти вещи.

Я получал удовольствие от игры Месси в последние годы. Но важно также отметить игру всей команды и других футболистов. Благодаря игрокам «Барселоны» я наслаждался футболом, а заодно научился многим вещам. Уверен, что у нас сложатся отличные отношения, потому что я искренний и открытый человек.

Я посмотрю на игроков из академии, поскольку мне нравится давать возможности молодым ребятам. Я хочу, чтобы они знали, что в случае настоящего прогресса, они получат возможность сыграть за главную команду».

Сетьен подписал контракт с «Барселоной» до 30 июня 2022 года, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде.

Вальверде проработал в каталонском клубе два с половиной года, дважды выиграв чемпионат Испании.

Высшее достижение в 19-летней тренерской карьере Сетьена – шестое место с «Бетисом» в сезоне-2017/18. В мае прошлого года он расстался с севильской командой после того, как бело-зеленые не попали в еврокубки, финишировав на десятом месте.