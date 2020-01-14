Президент «Барселоны» Бартомеу объяснил, почему уволил Вальверде Новым тренером каталонцев стал Сетьен.

Сегодня «Барселона» официально представила нового главного тренера Кике Сетьена. На презентации, которая состоялась на «Камп Ноу» президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу объяснил, что заставило его уволить Эрнесто Вальверде, под руководством которого команда в двух прошлых сезонах выиграла чемпионат Испании.

«Я хочу поблагодарить Эрнесто Вальверде за то, что он сделал, – цитирует Бартомеу официальный сайт «Барселоны». – У нас были близкие отношения, и он сделал команду лучше. Мы осознаем, что он выиграл много титулов, и что нынешние результаты тоже очень хороши, но мы верим в то, что динамику развития команды нужно улучшить. Мы решились на перемены, чтобы встретить решающую часть сезона с новым взглядом».

В двух прошлых сезонах «Барселона» под руководством Вальверде выиграла два чемпионских титула, а также завоевала Кубок и Суперкубок Испании в 2018 году.

После первого круга нынешнего сезона «Барса» делит с «Реалом» лидерство в испанской примере. В 19 турах принципиальные соперники набрали по 40 очков.

Первый матч под руководством Сетьена сине-гранатовые проведут в воскресенье 19 января. На «Камп Ноу» приедет «Гранада».