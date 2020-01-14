«Лацио» разгромил «Кремонезе» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии Встреча прошла в Риме.

Матч 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» – «Кремонезе» завершился в пользу столичного клуба со счетом 4:0. В составе победителей отличились Патрисио Габбарон, Марко Пароло, а также Чиро Иммобиле и бывший защитник «Ростова» Баштуш. Таким образом, команда Симоне Индзаги вышла в ¼ финала. Следующий соперник «орлов» станет известен позднее. Кубок Италии. 1/8 финала «Лацио» – «Кремонезе» – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – 10 Габаррон, 2:0 – 26 Пароло, 3:0 – 58, пенальти Иммобиле, 4:0 – 89 Баштуш. «Лацио»: Прото, Луис Фелипе (Андерсон, 60), Баштуш, Ачерби, Габаррон, Катальди (Андерсон, 60), Бериша, Хони Родригес, Пароло, Адеканье, Иммобиле (Минала, 73). «Кремонезе»: Агацци (Равалья, 30), Дзортеа (Баултам, 54), Караччоло, Терранова, Ренцетти, Арини (Вальцаниа, 71), Дели, Кастаньетти, Бьянкетти, Паломби, Чиофани. Предупреждения: Луис Фелипе (46), Караччоло (56), Дели (82).