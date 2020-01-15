«Фиорентина» выбила «Аталанту» из Кубка Италии

Матч 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» – «Аталанта» завершился со счетом 2:1.
На 11-й минуте счет открыл новичок «Фиорентины» Патрик Кутроне, ранее выступавший за английский «Вулверхэмптон». На 67-й «Аталанта» отыгралась стараниями бывшего игрока флорентийцев Йосипа Иличича, которого вывел на удар украинский полузащитник Руслан Малиновский. Однако на 84-й испанец Поль Лирола забил победный гол хозяев.
Стоит отметить, что с 70-й минуты «Фиорентина» играла вдесятером после удаления аргентинского защитника Хермана Пеццельи.
В 1/4 финала «Фиорентина» сыграет в гостях с миланским «Интером». Матчи следующего раунда пройдут с 28 по 30 января.
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