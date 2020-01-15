«Милан» обыграл СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии В следующем раунде красно-черные сыграют с «Торино».

Матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» – СПАЛ завершился со счетом 3:0.

Голы миланского клуба на 20-й, 44-й и 66-й минутах забили соответственно Кшиштоф Пентек, Саму Кастильехо и Тео Эрнандес. Пентек, вдобавок, отметился еще и результативной передачей.

В 1/4 финала «Милан» на своем поле сыграет против «Торино». Точная дата встречи пока неизвестна.

Матчи четвертьфинальной стадии Кубка Италии будут сыграны 21, 22, 28 и 29 января.