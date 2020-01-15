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Роналду пропустит матч с «Удинезе» из-за болезни - Советский спорт
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15 января 2020 22:24ФутболГичунцев Артур

Роналду пропустит матч с «Удинезе» из-за болезни

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет с «Удинезе». У португальца обнаружили синусит.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Италии состоится сегодня, 15 января и стартует в 22.45 мск.

В текущем сезоне Роналду провел во всех турнирах 23 матча, забил 16 голов и отдал три голевых передачи.

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