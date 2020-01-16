Доходы клубов РПЛ от телеправ в 2018 году составили четыре процента Доходы, полученные в 2018 году клубами российской премьер-лиги от реализации телеправ, составили 4% от общей выручки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет по лицензированию клубов УЕФА.

«Поступления от национального телевидения составили лишь 4% выручки клубов высшего дивизиона в 2018 году, и это самый низкий показатель среди 20 богатейших европейских лиг. Однако австрийские и российские клубы должны подняться в этом рейтинге после публикации данных за 2019 год благодаря началу новых, существенно более выгодных телевизионных циклов», - говорится в отчете.

Отмечается, что абсолютная величина суммарных доходов клубов РПЛ в 2018 году от продажи телеправ - 29 миллионов евро.

Лидерами являются английская премьер-лига (2,863 миллиарда евро, 53% от выручки), испанская примера (1,332 миллиарда, 42%), немецкая бундеслига (1,085, 34%) и итальянская серия А (1,080, 47%).

Ранее сообщалось, что президент РПЛ Сергей Прядкин анонсировал изменение формата проведения чемпионата России. Лига рассматривает два варианта: расширить до 18 команд или продолжать проводить турнир с 16 командами, но ввести плей-офф.