Клубы РПЛ потратили на зарплаты футболистов 527 миллиона евро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 января 2020 06:39Футбол

Клубы РПЛ потратили на зарплаты футболистов 527 миллиона евро

Стали известны совокупные расходы клубов российской премьер-лиги на зарплаты футболистов в 2018 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет по лицензированию клубов УЕФА.

«Российская премьер-лига осталась на шестом месте среди топ-20 лиг по средним расходам клубов на зарплаты в 2018 году: совокупно клубы РПЛ потратили на зарплаты 527 миллиона евро или в среднем по 32,9 миллиона (прирост 2%)», - говорится в отчете.

Ранее стало известно, что доходы, полученные в 2018 году клубами российской премьер-лиги от реализации телеправ, составили 4% от общей выручки.

Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов проиграл Миллману во втором круге турнира в Окленде Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде Хачанов, Рублев и Медведев – в числе сеяных при жеребьевке основной сетки Australian Open
Седьмой - на выход! В НХЛ состоялась очередная тренерская отставка В НХЛ состоялась седьмая по счету тренерская отставка. Главному тренеру «Вегаса» Жерару Галлану указали на дверь. Команду возглавит опытный Питер Дебур, всего месяц находившийся без работы после увольнения из «Сан-Хосе». 15.01.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр
Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:47 ММА Ващенко Сергей
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
«Барселона» была первым топ-клубом Вальверде. Теперь свои силы попробует Сетьен Каталонцы объявили о долгожданной болельщиками и игроками отставке Эрнесто Вальверде. Его заменит еще менее известный Кике Сетьен, на счету которого всего четыре сезона в примере. 14.01.2020 18:00 Футбол Зибрак Артем
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу  В среду стартует 5-й этап Кубка мира. Российская команда попробует реабилитироваться после неудачного выступления в Оберхофе на минувшей неделе.  14.01.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
От сумы и тюрьмы не зарекайтесь. Футболисты, опустившиеся на финансовое дно Подрабатывающий таксистом Хакан Шукюр - далеко не первый известный в прошлом футболист, опустившийся на финансовое дно. Правда, большинство его «предшественников» пострадали отнюдь не из-за политики. Вот некоторые примеры. 15.01.2020 19:06 Футбол
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Даешь Панарину звание почетного гражданина Нью-Йорка… …Как это сделали несколько лет назад в Вашингтоне, отблагодарив за хоккейный бум в столице США Александра Овечкина. 14.01.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
06:55 Хоккей «Сент-Луис» в овертайме проиграл «Филадельфии», прервав свою серию из четырех побед
06:39 Футбол Клубы РПЛ потратили на зарплаты футболистов 527 миллиона евро
06:30 Футбол Доходы клубов РПЛ от телеправ в 2018 году составили четыре процента
06:15 Хоккей «Монреаль» на своем льду уступил «Чикаго», на счету Ковальчука голевая передача
01:47 Баскетбол Плаза – о победе над «Басконией»: Мы показали свое лучшее лицо в защите
01:36 Футбол Глушаков – о тренировках в «Ахмате»: Давно я так не бегал
01:09 Футбол «Монако» проиграл «ПСЖ», Головин получил травму
00:51 Футбол «Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии
00:48 Футбол «МЮ» выбил «Вулверхэмптон» из Кубка Англии
00:20 Гандбол Сборная России уступила команде Дании и покинула чемпионат Европы
00:14 ММА Носов – о заявлении Гуфа: Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками
23:57 Хоккей СМИ: Умарк покинет «Салават Юлаев» по окончании сезона
23:30 Футбол «Шальке» объявил о переходе защитника «Барселоны» Тодибо
23:17 Футбол Тульский «Арсенал» объявил о переходе двух футболистов из Белоруссии (фото)
22:55 Футбол Источник: Черчесов продлит контракт с РФС до 2022 года
22:36 Футбол «Монако» – «ПСЖ». Головин выйдет с первых минут
22:24 Футбол Роналду пропустит матч с «Удинезе» из-за болезни
22:05 Баскетбол «Зенит» одолел «Басконию» в матче Евролиги
Владимир Путин предложил на пост премьер-министра Михаила Мишустина
Скандальная экс-чиновница мэрии Петрозаводска займется сувенирами в музее «Кижи»
Уголовное дело возбудили после смерти младенца в роддоме Ставрополя
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру на пост главы правительства
Владимир Путин внёс кандидатуру возможного председателя правительства РФ
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика