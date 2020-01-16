Клубы РПЛ потратили на зарплаты футболистов 527 миллиона евро Стали известны совокупные расходы клубов российской премьер-лиги на зарплаты футболистов в 2018 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет по лицензированию клубов УЕФА.

«Российская премьер-лига осталась на шестом месте среди топ-20 лиг по средним расходам клубов на зарплаты в 2018 году: совокупно клубы РПЛ потратили на зарплаты 527 миллиона евро или в среднем по 32,9 миллиона (прирост 2%)», - говорится в отчете.

Ранее стало известно, что доходы, полученные в 2018 году клубами российской премьер-лиги от реализации телеправ, составили 4% от общей выручки.