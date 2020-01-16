Сильвестр Игбун – в видеообращении со сбора «Динамо»: Со мной все хорошо Ранее сообщалось о его госпитализации.

Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун в видеообращении со сбора команды в Турции опроверг информацию о своей госпитализации.

«Привет, ребята. Это Слай. Мы находимся в Анталье (Турция), где готовимся к сезону.

Второй день подряд мы тренируемся изо всех сил. Я очень устал и сейчас отдыхаю, чтобы быть готовым к завтрашним занятиям. Со мной все хорошо», – сказал 29-летний нигериец.

⚡Сильвестр «Слай» Игбун удивлён мешаниной нелепых слухов вокруг него и передаёт всем привет с #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/fKkj2kMeGS — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 16, 2020

Отметим, что перед этим «Динамо» опубликовало фотографии с тренировок, на котором среди других игроков присутствует и Игбун.

В понедельник бело-голубые проведут свой первый контрольный матч на зимних сборах – с «Заглембе» из Польши.