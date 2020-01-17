«Рома» обыграла «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии В следующем раунде римляне сыграют с «Ювентусом».

Матч 1/8 финала Кубка Италии «Парма» – «Рома» завершился со счетом 0:2.

Оба мяча римской команды забил Лоренцо Пеллегрини. На 49-й полузащитник сборной Италии отличился после передачи хорвата Николы Калинича, а на 76-й Пеллегрини реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Барриллы.

В 1/4 финала «Рома» на своем поле сыграет с «Ювентусом». В остальных парах встретятся «Наполи» – «Лацио», «Интер» – «Фиорентина» и «Милан» – «Торино».

Матч четвертьфинальной стадии проведут 21, 22, 28 и 29 января. Расписание станет известно позднее.