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Пепе Рейна: Доннарумму должны были продать, поэтому я и перешел в «Милан» - Советский спорт
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17 января 2020 09:52ФутболНечаев Юрий

Пепе Рейна: Доннарумму должны были продать, поэтому я и перешел в «Милан»

Голкипер до конца сезона будет выступать в АПЛ.

Голкипер «Милана» Пепе Рейна рассказал, почему перешел в «Милан».

«Я подписал контракт с «Миланом», потому что Джанлуиджи Доннарумма должен был быть продан, но в итоге он остался в клубе. Я приложил все усилия, чтобы помочь ему стать сильнее», - приводит слова 37-летнего испанского голкипера издание Onda Cero.

Напомним, Рейна перешел в «Милан» из «Наполи» в июле 2018 года. В текущем сезоне он провел за красно-черных всего один матч. 13 января 2020 года голкипер перешел в бирмингемскую «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона.

20-летний Доннарумма провел 18 матчей за «Милан» в текущем сезоне.

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