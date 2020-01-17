Пепе Рейна: Доннарумму должны были продать, поэтому я и перешел в «Милан» Голкипер до конца сезона будет выступать в АПЛ.

Голкипер «Милана» Пепе Рейна рассказал, почему перешел в «Милан».

«Я подписал контракт с «Миланом», потому что Джанлуиджи Доннарумма должен был быть продан, но в итоге он остался в клубе. Я приложил все усилия, чтобы помочь ему стать сильнее», - приводит слова 37-летнего испанского голкипера издание Onda Cero.

Напомним, Рейна перешел в «Милан» из «Наполи» в июле 2018 года. В текущем сезоне он провел за красно-черных всего один матч. 13 января 2020 года голкипер перешел в бирмингемскую «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона.

20-летний Доннарумма провел 18 матчей за «Милан» в текущем сезоне.