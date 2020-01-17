Пукки назван лучшим футболистом Финляндии 2019 года Последним футболистом, признававшимся лучшим, был Сами Хююпя в 2001 году.

Нападающий сборной Финляндии и «Норвича» Теэму Пукки признан лучшим спортсменом страны 2019 года.

Второе место в голосовании занял вратарь «Байера» и сборной Финляндии Лукаш Градецки, а замкнул тройку лыжник Ииво Нисканен, получавший награду два предыдущих года, сообщает интернет-издание Yle.fi.

Пукки вместе со сборной Финляндии впервые в истории национальной команды добился права принять участие в финальном турнире Евро-2020. В квалификационном раунде нападающий забил десять голов в десяти играх.

В составе »Норвича» Пукки по итогам прошлого сезона смог подняться в АПЛ. В розыгрыше Премьер-лиги сезона 2019/20 нападающий забил девять голов и отдал три результативные передачи в 21 матче.