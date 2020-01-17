Бывший форвард «Спартака» Барриос перейдет в клуб Марадоны Прошлый сезон парагваец провел в «Уракане».

Форвард Лукас Барриос продолжит карьеру в «Химнасии», сообщает твиттер Triperomaníacos. 35-летний парагваец договорился с клубом о контракте на шесть месяцев.

#CGE #GELP LUCAS BARRIOS es nuevo refuerzo de GIMNASIA. En una rápida negociación, se llegó a un acuerdo entre las partes y firmará por los próximos seis meses. pic.twitter.com/WzcmsLo1yr — Triperomaníacos (@Triperomaniacos) January 17, 2020

Прошлый год Барриос провел в «Уракане» и забил четыре гола в 22 матчах. Ранее бывший нападающий «Спартака» после отъезда из России выступал за «Монпелье», «Палмейрас», «Гремио», «Архентинос Хуниорс» и «Коло-Коло».

Отметим, что главным тренером «Химнасии» из Ла-Платы остается Диего Марадона. После 16 туров нынешнего сезона команда набрала 14 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице.

Напомним, Барриос выступал за «Спартак» в 2013-2014 годах и в 20 матчах забил два гола.