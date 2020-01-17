Хеведес может перейти в «Кельн» на правах аренды Стоимость немецкого защитника по данным Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

Переговоры между «Кельном» и «Локомотивом» относительно трансфера защитника москвичей Бенедикта Хеведеса продолжаются.

По информации Express.de, немецкий клуб согласен взять футболиста в аренда с правом выкупа. При этом в контракте будет прописан пункт о том, что если команда не сможет сохранить прописку в бундеслиге, то 31-летний защитник вернется в состав железнодорожников. «Локомотив» настаивает на полноценном трансфере.

Сам игрок не прочь вернуться в чемпионат Германии, где он выступал в составе «Шальке» (240 матчей).

Хеведес выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. За полтора сезона он провел за команду 47 игр, в том числе 21 – в нынешнем сезоне, и забил четыре гола. Контракт защитника рассчитан до 2021 года.

Отметим, что после первого круга «Кельн» набрал 17 очков и занимает 15-е место в бундеслиге, опережая на два очка стоящую на вылет «Фортуну».