Украинского футболиста Сикорского выгнали из клуба из-за поездки в Россию Полузащитник выложил в соцсетях фото из Эрмитажа.

Украинский футбольный клуб «Агробизнес» из города Волочиск Хмельницкой области расторг контракт cо своим лучшим бомбардиром Игорем Сикорским. Причина – поездка футболиста в Россию.

Фотографиями из путешествия в Санкт-Петербург Сикорский делился в соцсестях. В частности, опубликовал в Instagram фото из Эрмитажа.

В «Агробизнесе» считают, что Сикорский нарушил условия личного контракта, где указано, что игрок обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба.

Вот, что сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Агробизнеса»:

«Обидно, но сегодня футбол – это политика. Когда в Украине война, с передовой привозят раненых и убитых, едва ли не каждый день в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, как будто ее это не касается.

Сикорский демонстративной поездкой в Россию дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию. В то время, когда он в экипировке клуба отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять раненых, двое погибли.

«Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот игрок был в нашем клубе».

ФК «Агробизнес» выступает в первой лиге – втором дивизионе украинского футбола. После 19 туров команда занимает четвертое место, отставая от лидера турнира львовского «Руха» лишь на 2 очка.

Сикорский перешел в «Агробизнес» прошлым летом из бангладешского клуба «Шейх Руссель». В первой части сезона 31-летний нападающий забил 8 голов в 18 матчах украинской первой лиги, став лучшим бомбардиром своей команды.

В прошлом Игорь играл за луганскую «Зарю», алчевскую «Сталь», харьковский «Гелиос», «Николаев», «Верес» из Ровно, «Николаев» и «Горняк-Спорт» из Полтавской области.