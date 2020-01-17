«Локомотив» интересуется голландским форвардом «Бешикташа» Ленсом

В турецкой прессе появилась информация о том, что московский «Локомотив» может приобрести у «Бешикташа» голландского нападающего Джермейна Ленса. Об этом сообщает Sabah.
Предложение российской стороны устраивает «Бешикташ», и стамбульский клуб предлагает Ленсу начать переговоры с «Локомотивом».
Голландец играет за «Бешикташ» с августа 2017 года. «Черные орлы» сначала на один сезон взяли Джермейна в аренду у английского «Сандерленда» за 1,5 миллиона евро, а затем выкупили его контракт за 4,09 млн.
В нынешнем сезоне 32-летний фланговый нападающий сыграл 10 матчей в чемпионате Турции, не забив ни одного гола и отметившись двумя результативными передачами. Помимо «Сандерленда» и «Бешикташа» в послужном списке Ленса выступления за АЗ, «Неймейген», ПСВ, киевское «Динамо» и «Фенербахче». В составе сборной Голландии Джермейн провел 34 матча, забив 8 голов.
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