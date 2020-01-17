Робби Сэвидж: Агуэро превосходит Анри и Ширера Аргентинец выступает за английский клуб с 2011 года.

Бывший полузащитник сборной Уэльса Робби Сэвидж прокомментировал новость о том, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров.

– Серхио – величайший нападающий эпохи Премьер-лиги. Позвоните мне, если вы думаете, что я неправ. После своего рекордного хет-трика в выездном матче с «Астон Виллой» в прошлые выходные он заслужил право называться самым смертоносным убийцей английского футбола в штрафной площади. Для меня он превосходит Тьерри Анри и Алана Ширера – двух лучших нападающих, против которых я играл, и фанаты «Манчестер Сити» должны наслаждаться им, пока они могут, потому что Агуэро не будет играть вечно, – написал Сэвидж в своей колонке для The Mirror.

Напомним, что в матче 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 6:1. Агуэро отметился тремя забитыми мячами. Теперь на счету аргентинца 177 голов в АПЛ – он опередил Тьерри Анри (175).

В общей таблице лучших бомбардиров АПЛ 31-летний форвард занимает пятое место, уступая англичанам Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208) и Ширеру (260).

В «Манчестер Сити» аргентинец перешел в июле 2011 года из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне на его счету 13 голов в 16 матчах чемпионата.