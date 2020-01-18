Михаил Кержаков: Не могу уснуть днем, какие бы тренировки ни были Питерский клуб готовится к возобновлению сезона в Катаре.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о том, что испытывает проблем со сном во время большого количества тренировок в день.

– У меня бывало такое, что после трех тренировочных занятий не мог заснуть. Думал, сейчас только доползу до кровати, упаду и буду спать. Но нет, в голове шум, и до трех-четырех часов утра ворочаюсь. Потом спишь условно пару часов, и все начинается заново. Бессонница могла продолжаться половину первого сбора. Кто-то днем спит. Не знаю, к счастью или сожалению, какие бы тренировки ни были, не могу уснуть днем. У меня физически не получается расслабиться. Когда пытался спать на сборах, потом всегда очень сильно болела голова. Я в принципе не сплю днем, никогда. Даже если ложусь – начинается мозговая деятельность, лезут разные мысли, и не могу заснуть. Зато вечером ложусь спать в 11, так что получается полноценный девятичасовой сон, – цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».

В этом сезоне на счету голкипера 13 матчей, в которых он пропустил 12 голов и пять раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

«Зенит» после 19 сыгранных туров РПЛ уверенно лидирует, имея в своем активе 45 очков. В первом матче после перерыва подопечные Сергея Семака встретятся с «Локомотивом».