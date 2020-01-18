Михаил Кержаков: Не могу уснуть днем, какие бы тренировки ни были - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 января 2020 00:37ФутболКорегин Владислав

Михаил Кержаков: Не могу уснуть днем, какие бы тренировки ни были

Питерский клуб готовится к возобновлению сезона в Катаре.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о том, что испытывает проблем со сном во время большого количества тренировок в день.

– У меня бывало такое, что после трех тренировочных занятий не мог заснуть. Думал, сейчас только доползу до кровати, упаду и буду спать. Но нет, в голове шум, и до трех-четырех часов утра ворочаюсь. Потом спишь условно пару часов, и все начинается заново. Бессонница могла продолжаться половину первого сбора. Кто-то днем спит. Не знаю, к счастью или сожалению, какие бы тренировки ни были, не могу уснуть днем. У меня физически не получается расслабиться. Когда пытался спать на сборах, потом всегда очень сильно болела голова. Я в принципе не сплю днем, никогда. Даже если ложусь – начинается мозговая деятельность, лезут разные мысли, и не могу заснуть. Зато вечером ложусь спать в 11, так что получается полноценный девятичасовой сон, – цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».

В этом сезоне на счету голкипера 13 матчей, в которых он пропустил 12 голов и пять раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

«Зенит» после 19 сыгранных туров РПЛ уверенно лидирует, имея в своем активе 45 очков. В первом матче после перерыва подопечные Сергея Семака встретятся с «Локомотивом».

Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:27 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Рупольдинге Кристина Резцова: В Оберхофе лыжи работали лучше Норвежки выиграли эстафету в Рупольдинге, у России худший результат сезона – 11-е место
Рой Джонс: Усик очень талантлив, но мне нравится Бивол Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал о возможности проведения боя в России и назвал своих любимых боксеров. 13.01.2020 11:15 Бокс Усачев Владислав
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Рублев: Не думал, что так хорошо начну сезон Рублев победил канадца Оже-Альяссима и вышел в финал турнира ATP в Аделаиде Медведев сыграет в первом круге Australian Open с Тиафу
Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу  В среду стартует 5-й этап Кубка мира. Российская команда попробует реабилитироваться после неудачного выступления в Оберхофе на минувшей неделе.  14.01.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
01:35 Футбол Алькасер может вернуться в «Валенсию»
01:20 Хоккей «Тампа-Бэй» вернула Волкова в АХЛ
01:08 Футбол Слимани может перейти в «Астон Виллу»
00:47 Футбол «Шальке» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
00:37 Футбол Михаил Кержаков: Не могу уснуть днем, какие бы тренировки ни были
00:24 Футбол «Брага» в гостях победила «Порту», лиссабонцы не реализовали два пенальти
00:07 Футбол Эшли Янг: Я рад стать частью семьи «Интера»
23:56 Теннис Андрей Рублев: Не думал, что так хорошо начну сезон
23:44 Футбол Робби Сэвидж: Агуэро превосходит Анри и Ширера
23:32 Бокс Тайсон Фьюри: Готовясь к бою с Уайлдером, мастурбирую по семь раз в день
23:22 Футбол Российской модели грозит лишение свободы за ложное обвинение Тео Эрнандеса в изнасиловании
23:02 Футбол Виктор Гончаренко: По первым тренировкам Шкурин производит очень приятное впечатление
22:48 ММА Поединок между Гадельей и Грассо на турнире UFC 246 отменен
22:31 Футбол Янг стал игроком «Интера»
22:25 Футбол Жозе Моуринью: Нам нужен нападающий, но это должно быть действительно усиление
22:15 Футбол Сикорский о разрыве контракта из-за поездки в Петербург: Предположить не мог, во что это выльется
22:09 Баскетбол ЦСКА вслед за «Реалом» обыграл «Басконию», одержав третью победу кряду
22:08 Биатлон Стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Рупольдинге
22:01 Баскетбол «Зенит» потерпел поражение от «Валенсии» в Евролиге
21:54 Футбол «Локомотив» интересуется голландским форвардом «Бешикташа» Ленсом
"Рты закрыли, молимся молча!": российские школы опять под атаками "террористов"
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
Рынок мигрантов Омской области: кто зарабатывает на иностранцах
Нижний Новгород может войти в «Золотое кольцо России», интерес к которому снижается
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика