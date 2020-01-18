«Болонья» арендовала форварда «Аталанты» Барроу с обязательством выкупа

Форвард «Аталанты» Муса Барроу продолжит карьеру в «Болонье», сообщает официальный сайт красно-синих.
21-летний игрок из Гамбии будет выступать за «россоблю» на правах аренды до 30 июня 2021 года, после чего клуб обязан выкупить права на него.
Барроу перешел в «Аталанту» в феврале 2017 года. За три года он провел за команду 52 матча, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач. При этом в нынешнем сезоне нападающий выходил на поле только в семи матчах, ни разу не сыграв все 90 минут, и отметился двумя голевыми передачами.
В сентябре 2018 года Барроу дебютировал в сборной Гамбии и в семи матчах за национальную команду забил один гол.
После первого круга серии A «Болонья» набрала 23 очка и занимает 13-е место.
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