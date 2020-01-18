Барриос официально стал игроком команды Марадоны (фото)

Форвард Лукас Барриос подписал контракт с «Химнасии» из Ла-Платы, сообщает официальный сайт клуба.
Детали соглашения не называются. При этом ранее сообщалось, что 35-летний парагваец договорился с «Химнасией» о контракте до конца сезона.
Отметим, что главным тренером «Химнасии» остается Диего Марадона. После 16 туров нынешнего сезона команда набрала 14 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице.
Прошлый год Барриос провел в «Уракане» и забил четыре гола в 22 матчах. Ранее бывший нападающий «Спартака» после отъезда из России выступал за «Монпелье», «Палмейрас», «Гремио», «Архентинос Хуниорс» и «Коло-Коло».
Напомним, Барриос выступал за «Спартак» в 2013-2014 годах и в 20 матчах забил два гола.
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