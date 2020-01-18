Барриос официально стал игроком команды Марадоны (фото) Бывший форвард «Спартака» будет играть под руководством чемпиона мира 1986 года.

Форвард Лукас Барриос подписал контракт с «Химнасии» из Ла-Платы, сообщает официальный сайт клуба.

¡Lucas Barrios es nuevo jugador de GIMNASIA! ⚽️💯🔝



Bienvenido al Club 👋🏻 @LucasBarrios_ pic.twitter.com/V0XV52ujU4 — GIMNASIA 🐺 (@gimnasiaoficial) January 17, 2020

Детали соглашения не называются. При этом ранее сообщалось, что 35-летний парагваец договорился с «Химнасией» о контракте до конца сезона.

Отметим, что главным тренером «Химнасии» остается Диего Марадона. После 16 туров нынешнего сезона команда набрала 14 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице.

Прошлый год Барриос провел в «Уракане» и забил четыре гола в 22 матчах. Ранее бывший нападающий «Спартака» после отъезда из России выступал за «Монпелье», «Палмейрас», «Гремио», «Архентинос Хуниорс» и «Коло-Коло».

Напомним, Барриос выступал за «Спартак» в 2013-2014 годах и в 20 матчах забил два гола.