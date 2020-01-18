Игроки «Спартака» окунули тренера в бочку со льдом (видео) Красно-белые продолжают готовиться к сезону в ОАЭ.

«Спартак» продолжает тренироваться на сборе в Абу-Даби. Как сообщает официальный сайт клуба, утренняя тренировка в субботу была направлена на улучшение аэробных возможностей игроков.

В течение часа игроки, разделившиеся на три группы, совершали беговую работу на различных станциях. В паузах между забегами игроки выполняли силовые упражнения.

А после занятия команда окунула в бочку со льдом тренера по реабилитации серба Владимира Чепзановича. Сбор в ОАЭ продлится до 24 января.

Напомним, на зимний перерыв «Спартак» ушел на десятом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 матчах.