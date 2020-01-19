Бывший тренер «Зенита» установил историческое достижение в Голландии

В 1980-х Адвокаат тренировал «Харлем», в 1990-х - «ПСВ», в 2000-е - «АЗ», в 2010-е - «ПСВ», «АЗ», «Спарту», «Утрехт».

С 30 октября 2019 возглавляет «Фейеноорд». Вчера экс-наставник «Зенита» впервые руководил роттердамской командой в новом десятилетии и привёл подопечных к победе над «Херенвеном» в домашнем матче Эридивизии - 3:1.