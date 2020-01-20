Генсек РФС: Получили от УЕФА одобрение на использование дат еврокубков для проведения Кубка России В Кубке России может появиться групповой этап.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал возможное изменение формата проведения Кубка России.

«После определенной дискуссии, проведенной с УЕФА, мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в новом формате, – приводит «Р-Спорт» слова Алаева. – Как уже известно, речь идет о некоем групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф. За счет этого можно не только решить задачу по увеличению количества игр, но и поднять интерес к футболу в регионах».

Напомним, в четверг на общем собрании клубов РПЛ большинством голосов была поддержана идея реформы Кубка России. В настоящее время рассматриваются варианты, при которых в турнире появится групповой этап с участием клубов РПЛ, ФНЛ, ПФЛ (или МРО – межрегиональных объединений федераций футбола).