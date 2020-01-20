Александр Жиров: Наши растворяются в Европе, потому что привыкли, что в России свистят любой толчок Российский защитник проводит второй сезон во второй бундеслиге.

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров высказался о разнице между тем, как играют в России и Европе.

«Несопоставимый уровень борьбы, – сказал 28-летний игрок обороны в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Еще чувствуется, что судят абсолютно по-другому. Наши растворяются на фоне английских, немецких, испанских команд, привыкли, что в России свистят любой толчок. А там дают играть. Реально жесткий мужской футбол».

Воспитанник «Динамо» из Барнаула выступал в России за «Волгарь», «Анжи», «Томь» и «Енисей». В июле 2018 года он перешел в «Зандхаузен» и за полтора сезона провел во второй бундеслиге 36 матчей, в которых забил три гола. После 18 туров нынешнего чемпионата команда Жирова набрала 24 очка и занимает девятое место.