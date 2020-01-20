Гурам Аджоев: Расширение РПЛ должно повысить конкуренцию в нашем чемпионате Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд.

- Вряд ли это (снижение уровня чемпионата России из-за добавления команд из ФНЛ) произойдет. Те команды, которые находятся на лидирующих позициях в ФНЛ, имеют, как правило, и хорошие условия, и неплохие возможности. За счет них уровень РПЛ точно не упадет. Наоборот, они должны повысить конкуренцию в нашем чемпионате, - приводит слова Аджоева ТАСС.

Напомним, что 16 января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступили за расширение высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд. Из 16 клубов, выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только «Зенит» и «Спартак».