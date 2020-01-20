Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Политано все еще может перейти в «Рому» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 января 2020 17:46ФутболКорегин Владислав

Политано все еще может перейти в «Рому»

26-летний итальянец выступает за «Интер» с лета 2019 года.

«Рома» готова предпринять еще одну попытку подписать полузащитника «Интера» Маттео Политано. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Римский клуб попытается арендовать 26-летнего итальянца до конца этого сезона с правом выкупа.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах, но результативными действиями не отметился. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Интером» и «Ромой» по поводу обмена Политано – Спинаццола были сорваны по причине того, что в миланский клуб перешел Эшли Янг.

Торторелла и Бьеркстранд вернули должок Куинну и Панарину, а пострадал Шестеркин Похоже, «Рейнджерс» упустил последний шанс зацепиться за уайлд-кард, чтобы продолжить сезон в плей-офф. 20.01.2020 13:45 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
«Филадельфия» вернула Рубцова из АХЛ Патрис Бержерон – о поражении от «Питтсбургом»: При счете 3:0 надо было наращивать преимущество Дэвид Куинн: Неприемлемо пропускать выход «три в два» за 27 секунд до конца
А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования  Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете.  19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Анфиса Резцова: Сборная выступает слабо – что мужчины, что женщины Павлова не выступит на этапе Кубка мира в Поклюке Паулина Фиалкова: У меня нет никаких проблем в связи с тем, что Кузьмина закончила карьеру
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Нас засудили! Анисимов виноват». Илья Сорокин – о мастер-шоу Вратарь дивизиона Тарасова и ЦСКА – о судействе и драниках-спасителях его кудрей в Матче звезд КХЛ. 18.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе  Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й.  19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
Побьет ли Яшкин рекорд Капризова и Терещенко? Все о победных голах в КХЛ В хоккейной статистике особое место занимают победные голы. Например, при сухом счете это первая шайба, при счете 7:5 - шестая. Представляем расклад по победным голам за всю историю КХЛ. 20.01.2020 18:49 Хоккей Домрачев Владислав
У Сетьена много работы. Пятка Видаля спасла «Барселону» от ничьей с «Гранадой» «Барселона» имела громадное территориальное преимущество в матче с «Гранадой», но выиграла только после того, как соперник остался в меньшинстве. 20.01.2020 01:01 Футбол Зибрак Артем
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
19:00 Хоккей «Филадельфия» вернула Рубцова из АХЛ
18:54 Футбол Дмитрий Радченко: Тренерский штаб «Зенита» очень рассчитывает на Кокорина
18:44 Биатлон Анфиса Резцова: Сборная выступает слабо – что мужчины, что женщины
18:40 Футбол Фрэнк Лэмпард: Я бы не сказал, что «Арсенал» вылетит из борьбы за топ-4, если мы их обыграем
18:27 Футбол «Интер» согласовал контракт с Мозесом
18:17 Футбол Тедди Шерингем: «Манчестер Юнайтед» следует поддержать Сульшера
18:00 Футбол «Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» в контрольном матче
17:46 Футбол Политано все еще может перейти в «Рому»
17:37 Футбол Глава совета директоров «Крыльев Советов»: Переход в другой клуб – инициатива Соболева
17:30 Футбол Александр Фетисов: Цель «Крыльев Советов» остается прежней – занять десятое место
17:29 Футбол Ахмед Айдамиров: У тренерского штаба «Ахмата» полный кредит доверия
17:28 Хоккей Никита Сошников – о переходе в «Салават»: Не был уверен, что на меня рассчитывают в СКА
17:20 Футбол 18-летний бразилец Рейньер может в понедельник стать игроком «Реала»
17:12 Футбол «Вулверхэмптон» – в списке претендентов на Ольмо
17:10 Хоккей «Нефтехимик»: Изучаем вопрос о возможном ДТП с участием нашего игрока
17:03 Футбол Источник подтвердил интерес «Зенита» к Андерссону
17:01 Футбол Леонардо: Ничего не слышали о переговорах Курзава с «Арсеналом»
16:51 Хоккей Патрис Бержерон – о поражении от «Питтсбургом»: При счете 3:0 надо было наращивать преимущество
16:49 Футбол Полузащитник «Шальке» близок к переходу в «Ньюкасл»
16:41 Футбол Гурам Аджоев: Расширение РПЛ должно повысить конкуренцию в нашем чемпионате
Следственный Комитет отреагировал на отправку Шаведдинова к Новой Земле
Количество аварий в Ростовской области снизилось на четверть
От фашизма до гинекологии: рейтинг политических преследований в Удмуртии
«Вакансий много, работать негде». В Тагиле прошла первая ярмарка вакансий 2020 года
Нижегородская дума хочется отказаться от перелетов бизнес-классом
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика