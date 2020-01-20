Политано все еще может перейти в «Рому» 26-летний итальянец выступает за «Интер» с лета 2019 года.

«Рома» готова предпринять еще одну попытку подписать полузащитника «Интера» Маттео Политано. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Римский клуб попытается арендовать 26-летнего итальянца до конца этого сезона с правом выкупа.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах, но результативными действиями не отметился. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Интером» и «Ромой» по поводу обмена Политано – Спинаццола были сорваны по причине того, что в миланский клуб перешел Эшли Янг.