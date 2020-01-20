«Интер» согласовал контракт с Мозесом Нынешний сезон нигериец проводит в аренде в «Фенербахче».

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес, выступающий в этом сезоне на правах аренды в «Фенербахче», перейдет в «Интер» этой зимой.

Согласно информации Sky Sport Italia, руководство итальянского клуба согласовало с 29-летним игроком условия личного контракта. Отмечается, что нигериец перейдет в команду на правах аренды до конца сезона в возможностью последующего выкупа.

В этом сезоне он сыграл в семи матчах, отметившись голом и передачей. Также на его счету 12 забитых мячей в 38 поединках в составе сборной Нигерии.

Transfermarkt оценивает игрока в 8,5 миллионов евро.