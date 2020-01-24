«Луч» продолжит выступление в ФНЛ Долги по зарплате в клубе составляют пять месяцев.

«Луч» продолжит выступление в ФНЛ, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера команды Валерия Петракова. Такое решение принято губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Отметим, что на данный момент долги по зарплате в клубе составляют пять месяцев. Из-за этого «Луч» не может заявлять новичков.

На данный момент официально из команды ушли три игрока: лучший бомбардир Саид Алиев («Нижний Новгород), а также защитники Астемир Абазов (КАМАЗ) и Эрвинг Ботака-Иобома («Велес»). Еще несколько человек проходят просмотр в клубах ФНЛ и могут расторгнуть контракты через палату РФС по разрешению споров.

Напомним, «Луч» ушел на зимний перерыв на 15-м месте, набрав 26 очков в 25 матчах.