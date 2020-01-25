Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Кельн»

В составе хозяев поля голами отметились Рафаэл Геррейру (1-я минута), Марко Ройс (29), Джейдон Санчо (48) и вышедший на замену на 65-й минуте Эрлинг Холанд (77,87).

После этой игры «Боруссия» набрала 36 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Кельн» с 20 очками занимает 13-е место.

В следующем туре «Боруссия» дома сыграет против «Униона», а «Кельн» на своем поле встретится с «Боруссией» из Менхенгладбаха.