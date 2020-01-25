Вингер «Барселоны» в ближайшее время может перейти в «Рому» Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

«Рома» близка к завершению сделки с нападающим «Барселоны» Карлесом Пересом, сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Согласно информации источника, 21-летний испанец перейдет в римский клуб на правах аренды с обязательством выкупа на сумму около 13 миллионов евро.

Напомним, что «Рома» ищет замену полузащитнику Николо Дзаньоло, получившего разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче против «Ювентуса» (1:2).

Перес – воспитанник «Барселоны», дебютировавший за каталонцев в матче 38-го тура сезона 2018/2019 против «Эйбара» (2:2).

В этом сезоне на его счету 13 игр, в которых он отметился тремя голами и тремя ассистами.