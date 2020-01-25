«Ротор» арендовал у «Локомотива» нападающего Галаджана Как сообщает пресс-служба «Ротора», нападающий Артем Галаджан вторую половину сезона на правах аренды проведет в «Роторе».

Отметим, что футболист будет выступать под 89-м номером.

– Я рад стать частью «Ротора». В Волгограде созданы прекрасные условия, здесь есть всё, чтобы показывать достойный футбол. Команда идёт на первом месте и я надеюсь, что вместе мы сможем достичь большого результата. Мои личные цели – это, конечно же, победы! Я настроен выигрывать, забивать голы и приносить пользу команде, – цитирует полузащитника официальный сайт волгоградцев.

СК «Ротор» подписал контракт с Артёмом Галаджаном



Галаджан Артём Сергеевич

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 22 мая 1998 года (21 год), Новороссийск.

Рост: 180 см, вес: 71 кг

Предыдущий клуб: «Оренбург» pic.twitter.com/CMDvu8gEyO — ФК «Ротор» (@RotorFc) January 24, 2020

Ранее игрок был арендован «Оренбургом», приняв участие в пяти матчах нынешнего сезона. Добавим, что контракт Галаджана с «Локомотивом» действует до 30 июня 2020 года.

«Ротор» лидирует в первенстве ФНЛ, набрав 52 очка в 25 матчах.