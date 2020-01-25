Фрэнк Лэмпард: Кепа должен справляться с критикой Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением по поводу игры основного голкипера команды Кепы Аррисабалаги в текущем сезоне.

– Ему придется справляться с критикой, потому что таков футбол. На вратарей, возможно, обращают больше внимания, но на самом деле это не важно. Я считаю, что Кепа знает о создавшейся проблеме, он совершил ряд ошибок, которые привели к голам и стоили команде очков, поэтому ему необходимо работать и прибавлять, – цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба.

Главный тренер отметил, что место в воротах на сегодняшний матч Кубка Англии против «Халл Сити» займет Вилли Кабальеро.

Кепа перешел в «Челси» в августе 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 85 матчей, пропустив 94 гола и 29 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков после 24 сыгранных туров.