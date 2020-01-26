Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед» Назначение возможно только после Евро-2020.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, руководство «МЮ» может отправить в отставку Оле-Гуннара Сульшера в том случае, если результаты команды не улучшатся. По информации источника, одним из главных претендентов на пост тренера «Юнайтед» в случае отставки норвежца будет Саутгейт.

Напомним, в текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 24 туров в активе команды 34 очка. Сегодня команда Сульшера в рамках Кубка Англии сыграет в гостях против «Транмер Роверс».

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата мира 2018 года в России.