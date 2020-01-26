Чалов и Семенов по три раза проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году

Нападающий ЦСКА Федор Чалов и защитник «Ахмата» Андрей Семенов чаще других игроков РПЛ проверялись на допинг в 2019 году.
Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством, оба футболиста по три раза проверялись РУСАДА. Чалов тестировался в январе, июне и июле, а Семенов - дважды в марте и один раз в мае.
По два раза проверялись РУСАДА в 2019 году Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА); Юрий Газинский, Дмитрий Скопинцев и Магомед-Шапи Сулейманов (все - «Краснодар»); Александр Головин («Монако», Франция); Хызыр Аппаев и Георгий Мелкадзе (оба - ФК «Тамбов»); Роман Еременко, Алексей Ионов и Александр Зуев (все - ФК «Ростов»); Аяз Гулиев («Спартак»); Алексей Миранчук («Локомотив»); Ярослав Ракицкий («Зенит») и Вячеслав Грулев («Динамо»).
В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 27 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
В активе Семенова один забитый мяч в 20 играх за «Ахмат».
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