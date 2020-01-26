«Атлетико» не смог обыграть главного аутсайдера примеры «Леганес»

Матч 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Леганес» завершился со счетом 0:0.
Любопытно, что гостям пришлось доигрывать с полевых игроком Хонатаном Сильвой. На четвертой добавленной минуте второго тайма вторую желтую карточку получил вратарь «Леганеса» Иван Куэльяр. Рефери Антонио Матеу Лаос наказал голкипера за затяжку времени.
Для мадридцев это уже пятая нулевая ничья в нынешнем сезоне. Уже во втором туре кряду Диего Симеоне не может забить. 18 января «матрасники» уступили 0:2 в гостях у «Эйбара».
Поскольку вчера «Севилья» обыграла дома «Гранаду» со счетом 2:0, по итогам 21-го тура «Атлетико» опустился на четвертое место. У команды Симеоне 36 очков, а у поднявшейся на третью позицию «Севильи» – 38.
«Леганесу» ничья помогла подняться с последнего 20-го места. Команда Хавьера Агирре набрала 15 очков и по дополнительным показателям опередила «Эспаньол», который вчера на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Атлетиком».
1 февраля состоится мадридское дерби «Реал» – «Атлетико». «Леганес» 2 февраля примет «Реал Сосьедад».
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