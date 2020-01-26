СМИ: «Атлетико» продаст Лемара ради трансфера Кавани Об этом сообщает RMC Sport.

Мадридский «Атлетико» решил продать полузащитника сборной Франции Тома Лемара. Согласно источнику, испанцы ведут переговоры о его трансфере в лондонский «Арсенал».

Отмечается, что вырученные средства «Атлетико» направит на переход форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, поскольку чемпион Франции не хочет отпускать уругвайца на правах аренды.

В текущем сезоне 32-летний Кавани отыграл 14 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевой пас. Ранее сообщалось, что он отказал «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед».