«ПСЖ» взял верх над «Лиллем», Неймар посвятил гол погибшему Брайанту

Матч 21-го тура чемпионата Франции «Лилль» – «ПСЖ» завершился в пользу гостей (2:0), в составе которых два мяча забил форвард сборной Бразилии Неймар.

Примечательно, что один из голов он посвятил бывшему защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайанту, который погиб в результате крушения частного вертолета.

A classy tribute here from @neymarjr to pay tribute to the late Kobe Bryant. #LOSCPSG pic.twitter.com/9FjAxSXxmC