Агент Кокорина: Александр не поедет на второй сбор с «Сочи» Кирилл Логинов, агент Александра Кокорина, сообщил, что нападающий «Зенита» не поедет на второй сбор с «Сочи».

– Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды, – цитирует Логинова «Спорт день за днем».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что договоренности между «Зенитом» и «Сочи» в отношении аренды Кокорина до конца текущего сезона остаются в силе.