Политано близок к переходу в «Наполи» Полузащитник «Интера» Маттео Политано прибыл в Неаполь для медобследования перед переходом в «Наполи».

По информации Football Italia, неаполитанский клуб арендует 26-летнего итальянца до конца этого сезона с правом выкупа за 25 миллионов евро.

Политано перешел в «Интер» в июля 2019 года из «Сассуоло». В этом сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах, но результативными действиями не отметился. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

Отметим, что ранее велись переговоры между «Интером» и «Ромой» по поводу обмена Политано – Спинаццола, но в итоге миланский клуб приобрел других игроков – 34-летнего англичанина Эшли Янга и 29-летнего нигерийца Виктора Мозеса.