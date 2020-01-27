Рассказов интересен «Аугсбургу»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов может стать игроком «Аугсбурга» уже этой зимой.
По информации «Бизнес Online», немецкая команда хочет усилить правый фланг обороны, на котором играют 36-летний швейцарец Штефан Лихштайнер, с которым руководство клуба желает разорвать контракт, и 24-летний Тин Едвай – родной позицией хорвата является центр защиты.
Отмечается, что речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.
Рассказов не против перейти в европейский чемпионат, однако руководство «Спартака» не желает отпускать своего футболиста. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Рассказов провел 13 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.
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