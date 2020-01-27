Рассказов интересен «Аугсбургу» Контракт россиянина со «Спартаком» истекает летом 2021 года.

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов может стать игроком «Аугсбурга» уже этой зимой.

По информации «Бизнес Online», немецкая команда хочет усилить правый фланг обороны, на котором играют 36-летний швейцарец Штефан Лихштайнер, с которым руководство клуба желает разорвать контракт, и 24-летний Тин Едвай – родной позицией хорвата является центр защиты.

Отмечается, что речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.

Рассказов не против перейти в европейский чемпионат, однако руководство «Спартака» не желает отпускать своего футболиста. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Рассказов провел 13 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.