«Севилья» близка к подписанию Сусо

Полузащитник «Милана» Сусо в ближайшее время станет игроком «Севильи». Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter итальянский журналист Николо Скира.
Отмечается, что «Севилья» возьмет игрока в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 20 миллионов евро. Контракт 26-летнего испанца с клубом будет рассчитан до лета 2024 года.
Сусо является воспитанником «Кадиса» – в 16 лет он перешел в «Ливерпуль». В Испанию полузащитник вернулся на один сезон (2013/2014), когда выступал за «Альмерию». В 33 матчах примеры на его счету было три гола и девять результативных передач.
За «Милан» Сусо выступает с января 2015 года. В 153 матчах за команду он забил 24 гола и сделал 31 результативную передачу.
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