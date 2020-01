«Севилья» близка к подписанию Сусо

Полузащитник «Милана» Сусо в ближайшее время станет игроком «Севильи». Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что «Севилья» возьмет игрока в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 20 миллионов евро. Контракт 26-летнего испанца с клубом будет рассчитан до лета 2024 года.

Accordo totale tra #Suso e il #Sevilla per un contratto fino al 2024. Contatti in corso tra Monchi e il #Milan per definire l'obbligo di riscatto che scatterà nel 2021. Rossoneri che andrebbero così a incassare almeno 20 milioni. Una plusvalenza pesante per FFP. #calciomercato