«Севилья» близка к подписанию Сусо 26-летний испанец выступает за «Милан» с 2015 года.

Полузащитник «Милана» Сусо в ближайшее время станет игроком «Севильи». Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что «Севилья» возьмет игрока в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 20 миллионов евро. Контракт 26-летнего испанца с клубом будет рассчитан до лета 2024 года.

Accordo totale tra #Suso e il #Sevilla per un contratto fino al 2024. Contatti in corso tra Monchi e il #Milan per definire l'obbligo di riscatto che scatterà nel 2021. Rossoneri che andrebbero così a incassare almeno 20 milioni. Una plusvalenza pesante per FFP. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 27, 2020

Сусо является воспитанником «Кадиса» – в 16 лет он перешел в «Ливерпуль». В Испанию полузащитник вернулся на один сезон (2013/2014), когда выступал за «Альмерию». В 33 матчах примеры на его счету было три гола и девять результативных передач.

За «Милан» Сусо выступает с января 2015 года. В 153 матчах за команду он забил 24 гола и сделал 31 результативную передачу.