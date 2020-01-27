«Севилья» близка к подписанию Сусо - Советский спорт
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27 января 2020 17:51ФутболКорегин Владислав

«Севилья» близка к подписанию Сусо

26-летний испанец выступает за «Милан» с 2015 года.

Полузащитник «Милана» Сусо в ближайшее время станет игроком «Севильи». Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что «Севилья» возьмет игрока в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 20 миллионов евро. Контракт 26-летнего испанца с клубом будет рассчитан до лета 2024 года.

Сусо является воспитанником «Кадиса» – в 16 лет он перешел в «Ливерпуль». В Испанию полузащитник вернулся на один сезон (2013/2014), когда выступал за «Альмерию». В 33 матчах примеры на его счету было три гола и девять результативных передач.

За «Милан» Сусо выступает с января 2015 года. В 153 матчах за команду он забил 24 гола и сделал 31 результативную передачу.

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