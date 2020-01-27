Агент Рассказова: Сказал «Аугсбургу», чтоб обращались к руководству «Спартака» 22-летний футболист является воспитанником красно-белых.

Валериюс Мижигурскис, агент защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, действительно разговаривал с представителями немецкого «Аугсбурга» о трансфере своего клиента.

«В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Ответил, что Коля находится на контракте в «Спартаке», и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству красно-белых. Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю», – цитирует агента «Матч ТВ».

В текущем сезоне Рассказов провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его трансферный лист оценивается в 2,5 млн евро.