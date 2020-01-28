Политано перешел из «Интера» в «Наполи» Контракт заключен до лета 2024 года.

Клуб итальянской серии А «Наполи» на своем официальном сайте объявил о переходе 26-летнего правого атакующего полузащитника Маттео Политано. Контракт заключен на четыре с половиной года.

С лета 2018 года по настоящее время воспитанник «Ромы» и бывший игрок «Сассуоло» Политано выступал за миланский «Интер», сыграв 63 матча и забив 6 голов.

В данный момент вступил в силу арендный договор между «Интером» и «Наполи», по которому миланцы получат 2,5 миллиона евро, однако неаполитанский клуб обязался выкупить трансфер летом 2021 года за 19 млн.

В сезоне-2019/20 при Антонио Конте Политано перестал попадать в основу «Интера». Всего он сыграл 11 матчей в нынешнем чемпионате, но при этом лишь в двух встречах вышел в стартовом составе. На данный момент в активе Маттео 3 матча и 1 гол за национальную сборную Италии.