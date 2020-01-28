Агент: Кокорин не имеет право не поехать на сбор с «Зенитом-2»

Отчим и агент Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил о том, что нападающему придется отправиться на сбор «Зенита-2», поскольку в противном случае будет нарушен контракт Александра с питерским клубом.
«То, что «Зенит» отправляет Александра в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом, – заявил Логинов в интервью Чемпионат.com – Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права.
Возможно ли расторжение контракта? Мы занимаемся логистикой сейчас, «Зенит-2» едет в Турцию, надо понять, как туда добираться. Александру надо там появиться и приступить к выполнению своих обязанностей. А дальнейшие шаги решим потом. В этой жизни ничего нельзя исключать, но мы будем разбираться по факту. Может, будем предпринимать какие-то шаги или не предпринимать, и Александр будет работать до окончания срока действия контракта.
Саша ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те полномочия, которыми он меня наделил. Конфликтовать никто ни с кем не собирается, есть ситуация – будем ее каким-то образом решать».
На прошлой неделе «Сочи» объявил об аренде Кокорина, но футболист отказался присоединяться к команде Владимира Федотова. Александр дважды сыграл за «Зенит» в контрольных матчах на сборе в Катаре.
Сегодня супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что нападающий проведет оставшуюся часть сезона во второй команде «Зенита».