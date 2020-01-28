Геркус об иске «Локомотива»: Не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий Бывший гендиректор железнодорожников прокомментировал перспективы судебного разбирательства.

Илья Геркус, занимавший должность генерального директора московского «Локомотива с 2016 по 2018 годы, отреагировал на сообщение о том, что бывший клуб подал на него иск в Арбитражный суд Москвы.

«Пока не видел текста искового заявления руководства «Локомотива», но, в любом случае, не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий, – написал Геркус в своей странице в социальной сети Instagram. – Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в «Локомотиве» доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории.

Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия».

Ранее в базе данных Арбитражного суда Москвы появилось сообщение о том, что ФК «Локомотив» подал иск на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Содержание иска не уточняется.

Напомним, что Геркус работал в московском клубе с лета 2016-го по декабрь 2018 года. За это время «Локомотив» по одному разу выиграл Кубок и чемпионат России – соответственно в 2017 и 2018 годах. До «Локомотива» Илья Леонидович занимал пост советника президента РПЛ Сергея Прядкина, а также работал также в петербургском «Зените» на разных должностях.

«Локомотив» после 19 туров чемпионата России занимает пятое место, набрав 34 очка.