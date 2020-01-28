«Локомотив» подал в суд на своего бывшего гендиректора Геркуса

В базе данных Арбитражного суда Москвы появилось сообщение о том, что ФК «Локомотив» подал в суд на своего бывшего генерального директора Илью Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Содержание иска не уточняется.
Напомним, что Геркус работал в московском клубе с лета 2016-го по декабрь 2018 года. За это время «Локомотив» по одному разу выиграл Кубок и чемпионат России – соответственно в 2017 и 2018 годах. До «Локомотива» Илья Леонидович занимал пост советника президента РПЛ Сергея Прядкина, а также работал также в петербургском «Зените» на разных должностях.
«Локомотив» после 19 туров чемпионата России занимает пятое место, набрав 34 очка.
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